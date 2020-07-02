Минсельхоз ожидает роста площади застрахованных посевов в 1,5 раза

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Площадь застрахованных посевов в России в 2020 году может вырасти в 1,5 раза по сравнению с показателем за 2019 год и составить 6,2 млн га. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"По прогнозам Минсельхоза России, в 2020 году планируется застраховать посевную площадь в размере не менее 6,2 млн га, что практически в 1,5 раза выше уровня 2019 г. (4,3 млн га)", - отмечается в сообщении.

Министерство также ожидает, что в текущем году удастся застраховать не менее 7,4 млн условных голов сельскохозяйственных животных, что в 1,2 раза больше, чем в прошлом году (6,4 млн условных голов).

Как сообщили в Минсельхозе, на 18 июня 2020 года объемы застрахованных посевных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных значительно увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, на указанную дату застраховано 917,8 тыс. га посевной (посадочной) площади, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 г. Застрахованное поголовье сельхозживотных составило 2 млн 382,1 тыс. условных голов, что почти в 2 раза выше, чем за тот же период прошлого года.

Среди регионов страны наибольший размер застрахованной посевной площади отмечается в Ставропольском крае - 159,6 тыс. га, Республике Мордовия - 117,6 тыс. га, Тамбовской области - 110,2 тыс. га, Ростовской области - 59,7 тыс. га. Лидерами по застрахованному поголовью сельскохозяйственных животных являются Белгородская область - 604,9 тыс. условных голов, Пензенская область - 307 тыс. условных голов, Брянская область - 242,2 тыс. условных голов, Курская область - 179,2 тыс. условных голов.