Росавиация продлила запрет на полеты из других стран в Россию до августа

"Федеральное агентство воздушного транспорта доводит до сведения пользователей воздушного пространства РФ следующую информацию: до 23:59 по местному времени 31 июля 2020 действует временное ограничение на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в телеграмме.

Телеграмма Росавиации носит скорее технический характер: решение о запрете въезда в Россию для иностранцев было принято правительством, в нормативных документах срок действия запрета на въезд был установлен с 18 марта по 1 мая.

Ранее сообщалось, что международные полеты из России и в Россию могут начаться с середины июля: такое предложение сформулировала Росавиация. Более того, министр транспорта Евгений Дитрих недавно сообщал, что надежда на возобновление международных рейсов в июле "еще жива". Но при этом министр уточнил, что пускать за рубеж россиян можно будет только после того, как власти убедятся в безопасности авиаперелетов внутри России с точки зрения санитарных норм. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В конце марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Первый шаг был сделан, когда Россия с 1 февраля ограничила полеты в Китай, за ним последовали Южная Корея, Иран и еще несколько стран. Уже в марте, с появлением нового очага инфекции в Европе, были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а всего через несколько дней их распространили практически на всю Европу; 23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение.