Комитет Госдумы одобрил законопроект об ужесточении требований к потребкредитованию

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение требований к банкам, выдающим потребительские кредиты, и на защиту прав заемщиков. Документ был инициирован правительством РФ.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 7 июля.

Законопроект предусматривает запрет обуславливать заключение и исполнение договора потребительского кредита (займа) необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг, оказываемых кредитором или третьими лицами. Документ содержит нормы, пресекающие практику включения в договор потребительского кредита условия, обязывающего заемщика предусматривать наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности по такому договору, неснижаемого остатка денежных средств или наличия суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей), в день, который не является днем совершения очередного платежа.

Уточняется порядок расчета полной стоимости потребительского кредита, а также расчета предельного размера неустойки (штрафа или пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита или уплате процентов на его сумму.

Законопроектом закрепляется единство подходов к договорам потребительского кредита, предусматривающим постоянную и переменную процентные ставки в части реализации кредитором права по ее снижению в одностороннем порядке. Кроме того, исключается возможность навязывания по кредитным договорам, заключенным на срок свыше года, условий, обязывающих заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время со стороны недобросовестных кредиторов отмечается практика установления по договорам кредита (займа), которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, процентных ставок, которые существенно превышают среднерыночное значение. Для противодействия подобной практике законопроектом предлагается распространить нормы об ограничении полной стоимости кредита и на ипотечные кредиты (займы).