Проектирование ВСМ Москва - Санкт-Петербург планируется завершить в 2023 году

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется завершить в 2023 году, стоимость ВСМ предварительно оценивается в 1,7 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра транспорта Владимир Токарев.

"Завершение проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2023 год, по результатам будет выбран оптимальный вариант трассировки, а также оптимальный вариант интеграции ВСМ в транспортную систему Москвы и Санкт-Петербурга", - сказал замглавы Минтранса. Токарев также сообщил, что предварительная оценочная стоимость проекта составляет 1,7 трлн рублей.

"Реализация проекта ВСМ Москва - Нижний Новгород в настоящий момент приостановлена", - добавил он.

ВСМ в России

В апреле 2019 года президент Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали оценивали в 1,5 трлн рублей, говорил в июне 2019 года занимавший тогда должность вице-премьера Максим Акимов.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщал журналистам, что РЖД считают целесообразным начать строить в 2020 году ВСМ Москва - Нижний Новгород, для которой проектная документация уже готова. Строительство всей линии Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород планировалось завершить в 2026 году.