Индексы на Нью-Йоркской бирже выросли после публикации данных по безработице

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы на фондовой бирже в Нью-Йорке выросли в начале торговой сессии в четверг на фоне публикации Министерством труда США данных по безработице. Соответствующие сведения приводятся на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones по состоянию на 10:00 по времени восточного побережья США (17:00 мск) вырос на 459,46 пункта (+1,79%) - до отметки 26 194,43 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 47,48 пункта (+1,52%) и оказался на отметке 3 163,34. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 143,88 пункта (+1,42%) - до 10 298,51 пункта.

Ранее Минтруд США сообщил, что число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за пятнадцатую по счету неделю с начала введения ограничительных мер для противодействия распространению нового коронавируса (с 15 марта) составило порядка 1,42 млн. В целом, согласно данным ведомства, уровень безработицы в июне сократился на 2,2 процентных пункта и составил 11,1%. Количество рабочих мест за минувший месяц увеличилось на 4,8 млн.

"Это внушительные показатели, и они демонстрируют процессы противоположные закрытию экономики. Если в следующий раз мы увидим, что безработица опустилась ниже 10%, можно будет говорить о полномасштабном восстановлении экономики", - приводит газета The Wall Street Journal слова аналитика компании Harris Financial Group Джейми Кокса.