В Воронежской области введут заем до 10 млн рублей для поддержки предприятий региона

ТУЛА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Воронежской области разработали с региональным Фондом развития промышленности новую меру для поддержки предприятий, пострадавших от пандемии, - заем для пополнения валовых средств предприятий. Заем до 10 млн рублей станет доступен в июле под 1,5% годовых на полтора года, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг на заседании рабочей группы по промышленности Госсовета.

"Есть еще одно предложение, мы его обкатаем у себя в этом месяце. Мы предлагаем все-таки дать возможность Фонду поддержки и развития промышленности выдавать займы на пополнение валовых средств, скажем, от 50 до 500 млн рублей на срок до пяти лет. Мы сейчас в нашем региональном Фонде развития промышленности такой механизм отрабатываем, у нас он скромнее - до 10 млн рублей и на полтора года под 1,5% годовых. Как это все отработается, мы потом поделимся", - сказал Гусев.

Он также предложил по двум программам Фонда развития промышленности РФ - "Проекты развития" и "Комплектующие" - увеличить сроки займа до семи лет, так как сроки окупаемости таких проектов часто достаточно высоки. "И по программе "Проекты развития" предлагаю снизить процентную ставку до 2% при условии, что есть банковская гарантия, потому что банковская гарантия тоже стоит денег и по большому счету ложится в карту трат реализации проекта", - сказал Гусев.

Сейчас Фонд развития промышленности РФ предоставляет займы на реализацию проектов с внедрением передовых технологий, созданием новых продуктов или организацию импортозамещающих производств. В частности, по федеральной программе "Проекты развития" возможно получение займа от 50 до 300 млн рублей под 5% годовых на срок не более 5 лет, общий бюджет проекта должен быть не менее 62,5 млн рублей. В программе "Комплектующие" также возможно получение займа от 50 до 500 млн рублей под 1% в первые 3 года, потом 5%, но тоже не более пяти лет и при общем бюджете проекта не менее 62,5 млн рублей.

По словам Гусева, при получении займа также важно синхронизировать пакеты документов, которые предприятие предоставляет как в банк, так и в Фонд развития промышленности РФ.