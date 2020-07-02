Дюмин предложил поддержать российских экспортеров в условиях пандемии

ТУЛА, 2 июля. /ТАСС/. Дополнительные меры стимулирования инвестиционной деятельности российских предприятий-экспортеров позволят повысить выпуск продукции из собственного сырья и снизить зависимость от ситуации на внешнем рынке. Такое мнение высказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин в четверг на заседании на заседании рабочей группы по промышленности Госсовета, руководителем которой он является.

"К сожалению, ситуация в экономике, связанная с введением ограничений по борьбе с пандемией, внесла свои корректировки в работу промышленного блока. Из-за нестабильности мировых цен на сырье закрытие внешних рынков приводит к снижению выручки предприятий-экспортеров. Для таких компаний необходимо разработать механизмы стимулирования их инвестиционной деятельности по созданию продукции более высоких переделов из собственного сырья", - сказал Дюмин.

По его словам, также из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, нарушились производственно-технологические цепочки между компаниями, в том числе с иностранным участием, поэтому актуальной остается задача импортозамещения промышленных продуктов и также технологий. "Необходимо актуализировать действующие программы по импортозамещению. В условиях, когда субъекты РФ переходят фактически на карантин, ухудшаются и межрегиональные кооперационные цепочки и связи, предлагаю рабочей группе с участием Минпромторга РФ проработать для промышленно развитых субъектов вопрос максимальной локализации цепочки создания готового продукта", - отметил он.