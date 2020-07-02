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Компания "Онтаргет" требует от Google 10 млн рублей и блокировку YouTube в России

Следующее заседание по иску назначено на 23 июля
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© Asif Islam/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российская компания "Онтаргет" внесла уточнения в иск к Google о блокировке сервиса YouTube в России и требует 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Истец заявил об изменении ранее заявленных требований, дополнив их требованием о взыскании денежной компенсации в размере 10 млн рублей (компенсация за нарушение исключительного права), а также оплаты судебных расходов и госпошлины", - сообщила пресс-секретарь.

В производстве Мосгорсуда находится гражданское дело по исковому заявлению ООО "Онтаргет" к Google LLC. Истец просит ограничить доступ к сайту youtube.com на постоянной основе в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации. Следующее заседание по иску назначено на 23 июля.

В 2018 году Мосгорсуд удовлетворил иск "Онтаргет" к YouTube о блокировке нарушающих авторские права публикаций. Комментариями сторон по иску ТАСС пока не располагает.

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