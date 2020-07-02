Резиденты приамурских ТОР вложили в свои проекты 1,2 трлн рублей

ТАСС, 2 июля. Территории опережающего развития (ТОР) Амурской области привлекли в регион 1,2 трлн рублей инвестиций. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин на заседании наблюдательного совета ТОР в области, сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Среди субъектов Дальневосточного округа по объему инвестиций Амурская область входит в тройку лидеров. Сегодня в Приамурье реализуются проекты на сумму около 1,2 трлн рублей и создаются 5 666 рабочих мест. А первое место по объему инвестиций занимает ТОР "Свободный", - привели в пресс-службе слова Тетенькина. В этом году на площадке ТОР компания "Технолизинг" приступит к строительным работам по созданию производства метанола мощностью 1 млн тонн в год.

В ТОР "Приамурская", основными специализациями которой являются производство пищевых продуктов и складское хозяйство, возможно создание транспортно-логистического кластера. Сейчас в этой ТОР зарегистрировано девять резидентов, из них две компании - "ВКМ Бурея" и "Агрохим ДВ" уже запустили свои проекты. Это создание вагоноколесной мастерской и логистического комплекса хранения пестицидов и агрохимикатов. Такое же количество резидентов зарегистрировано в ТОР "Белогорск". В настоящее время инвестиционную деятельность здесь ведут девять резидентов. "Мы видим высокую эффективность работы по данной ТОР. В частности, здесь фиксируется существенное превышение совокупных частных инвестиций над планируемыми при создании ТОР. Это связано, в том числе, с введением в эксплуатацию первой очереди производства одного из якорных резидентов ТОР - МЭЗ "Амурский". Сегодня предприятие производит пусконоладочные работы по запуску завода глубокой переработки сои, а также цеха модульного типа по производству кормов", - приводятся в сообщении слова директора ООО "Управляющая компания "Амурская" (дочернее общество АО "КРДВ") Алексея Логинова.

В ТОР "Свободный" деятельность ведут восемь резидентов, совокупный инвестиционный объем проектов по данной ТОР сегодня превышает 1 трлн рублей, создано 4 700 рабочих мест. Речь идет не только о газохимическом кластере, но и других компаниях. "Уже сегодня резиденты ТОР задействованы в крупнейших строительных площадках области. К примеру, компании "Смена", "Индустрия" и "ПТК "Пчелы-Свободный" обеспечивают крупнейшие строительные площадки бетоном. Здесь же сегодня ведется строительство Свободненской ТЭС для нужд Амурского газоперерабатывающего завода, который строит ООО "Газпром переработка Благовещенск", - приводятся в сообщении слова губернатора Амурской области Василия Орлова. Он уточнил, что в перспективе резиденты смогут производить продукцию на экспорт.