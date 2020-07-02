Трамп заявил, что экономика США восстанавливает утраченные из-за пандемии позиции

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Американская экономика восстанавливает позиции, утраченные из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в четверг, комментируя распространенные ранее в этот день данные по безработице в стране.

Как сообщило Министерство труда США, уровень безработицы в июне сократился на 2,2 процентных пункта и составил 11,1%. Количество рабочих мест за минувший месяц увеличилось на 4,8 млн.

"Американская экономика в июне увеличила число рабочих мест почти на 5 млн, что превзошло все ожидания <...> Это наиболее значительный прирост количества рабочих мест за месяц в истории нашей страны", - сказал глава вашингтонской администрации на пресс-конференции в Белом доме.

"Сегодняшние данные доказывают, что наша экономика наверстывает упущенное", - констатировал американский лидер. "У вас будет фантастический третий квартал. Это будет третий квартал, подобного которому, как мне кажется, никто раньше не наблюдал. Хорошо, что эти цифры будут опубликованы непосредственно перед выборами (президента США в ноябре - прим. ТАСС), так что люди смогут увидеть эти данные. Четвертый квартал также будет невероятно хорош <...> Следующий год станет историческим", - добавил Трамп.