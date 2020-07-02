Фестиваль беспошлинной торговли откроется в июле в китайской провинции Хайнань

САНЬЯ /Китай/, 2 июля. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль беспошлинной торговли в южной китайской провинции Хайнань официально откроется 6 июля текущего года. Об этом сообщила администрация хайнаньского города Санья в своем микроблоге в социальной сети Weibo.

В частности, в дьюти-фри-зоне города Санья маркетинговые акции пройдут с июля по сентябрь. По планам местных властей, фестиваль беспошлинной торговли должен привлечь еще больший поток туристов для совершения выгодных покупок на этом тропическом острове.

В преддверии фестиваля правительство Китая приняло ряд мер по либерализации программы беспошлинной торговли на Хайнане. Так, с 1 июля на острове действует новая квота в 100 тыс. юаней (примерно $14,14 тыс.) на покупки в дьюти-фри. Кроме того, власти сняли ограничение на максимальную цену за единицу товара, которая раньше составляла 8 тыс. юаней, и расширили список категорий предметов потребления, реализуемых без пошлины, с 38 до 45.

По данным администрации города Санья, потребительская активность в дьюти-фри наблюдалась в первый же день вступления в силу новых правил беспошлинной торговли: очередь перед магазином выстроилась уже в 8 часов утра, при этом его открытие состоялось только в 10 часов. Посетителей пускали внутрь при соблюдении необходимых мер безопасности, перед входом им измеряли температуру.

20 апреля 2011 года Госсовет КНР одобрил запуск пилотной программы развития сети магазинов дьюти-фри на Хайнане с целью продвижения острова как курорта мирового класса. В них гости провинции могут приобрести парфюмерию, косметику, ювелирные украшения, часы, сумки и другие предметы потребления. Правительство Китая постепенно снимало ограничения на торговлю в местных магазинах беспошлинной торговли. В 2018 году власти уже повышали максимальную сумму покупок в этих магазинах с 16 до 30 тыс. юаней (с $2,3 до $4,5 тыс.).

Новые категории беспошлинных товаров

Среди новых категорий беспошлинных товаров на Хайнане - алкоголь, натуральный мед, чай, планшеты и миникомпьютеры, смартфоны, игровые консоли, а также другие электронные гаджеты и аксессуары.

"Только что появившиеся на полках электронные продукты пользуются большой популярностью у покупателей, - говорится в сообщении администрации города Санья. - В продаже имеется более 20 брендов алкоголя высокого класса, среди них самая дорогая бутылка коньяка Louis XIII стоит 51,9 тыс. юаней (около $7,3 тыс.), что дешевле рыночной цены на 7-8 тыс. юаней ($1-1,3 тыс.)".

Кроме того, теперь можно приобрести популярную технику Apple. Так, к примеру, флагманский iPhone 11 Pro Max с оперативной памятью 512 Гб в дьюти-фри на Хайнане стоит около 10,2 тыс. юаней (примерно $1,4 тыс.), в то время как при покупке на официальном сайте Apple придется заплатить не менее 12,6 тыс. юаней (около $1,8 тыс.). Таким образом, покупатель может сэкономить порядка 20%. Самый дешевый смартфон аналогичной линейки в беспошлинном магазине Санья - iPhone 11 Pro на 128 Гб, он обойдется гостям Хайнаня в 5,1 тыс. юаней (около $720) и сэкономит им примерно 900 юаней (порядка $140).

При этом объем приобретенной одним человеком алкогольной продукции не должен превышать 1,5 л, а количество купленных смартфонов - не более четырех штук. Также ограничения действуют и на покупку косметики, присутствовавшей в списке беспошлинных товаров до его расширения. Однако теперь покупатели могут приобрести до 30 косметических товаров, не уплачивая пошлину, раньше это количество было ограничено 12 единицами продукции. На все остальные товары количественные ограничения не распространяются.

Увеличение объемов продаж в зонах дьюти-фри

В настоящее время на Хайнане открыты четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в административном центре провинции - городе Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. По последним данным, объем их продаж в мае текущего года составил более 1,9 млрд юаней (порядка $279 млн), что на 141% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

В последние годы зоны беспошлинной торговли Хайнаня демонстрируют уверенные показатели роста доходов. Так, за 2018 год продажи в магазинах дьюти-фри на Хайнане достигли 10,1 млрд юаней (около $1,47 млрд), что составляет порядка 26% от соответствующего общенационального показателя. В прошлом году объем реализации вырос более чем на 34%, до 13,61 млрд юаней ($1,97 млрд).

По данным таможенного управления города Хайкоу (административный центр провинции), совокупный объем продаж магазинов беспошлинной торговли на Хайнане за девять лет работы превысил 55 млрд юаней (порядка $7,78 млрд).

Правительство КНР последовательно реализует политику создания зоны и порта свободной торговли на Хайнане. Власти страны намерены содействовать расширению свободы торговли, инвестиций, перевозок, либерализации потоков финансового и человеческого капиталов. Согласно планам руководства Китая, к 2050 году Хайнань должен превратиться в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, а в его составе будут зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры ведущих мировых корпораций.