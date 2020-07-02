Экс-глава дагестанской энергокомпании возглавил филиал "Россети Северный Кавказ" в регионе

МАХАЧКАЛА, 2 июля. /ТАСС/. Филиал "Россети Северный Кавказ - Дагэнерго", образованный в результате объединения двух дагестанских энергокомпаний, возглавил Андрей Меделянов, с апреля руководивший "Дагестанской сетевой компанией". В четверг нового руководителя на встрече с главой республики представил генеральный директор ПАО "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов, сообщается на официальном сайте главы региона.

С 1 июля "Дагестанская сетевая компания" и "Дагестанская энергосбытовая компания" были объединены в филиал "Россети Северный Кавказ - Дагэнерго". Как ранее сообщал Иванов журналистам, работники "Дагестанской сетевой компании" - более 3,5 тыс. человек - будут переведены во вновь образованную структуру в течение нескольких дней, перевод сотрудников "Дагестанской энергосбытовой компании" завершится до 1 августа.

"Им (руководителем филиала "Россети Северный Кавказ - Дагэнерго" - прим. ТАСС) стал Андрей Меделянов, который на протяжении восьми лет был директором "Бурятэнерго" и около двух лет возглавлял филиал "Россети Сибирь" в Республике Алтай", - говорится в сообщении. 20 апреля Меделянов был назначен управляющим директором "Дагестанской сетевой компании".

Иванов попросил руководство Дагестана поддержать решение Совета директоров компании о назначении руководителя "Дагэнерго". "Андрей Меделянов имеет большой опыт работы в сфере энергетики, также он длительный период был депутатом законодательного собрания (Народного Хурала Республики Бурятия - прим. ТАСС). Он зарекомендовал себя очень хорошо", - приводятся в сообщении слова Иванова.

Как отметил Иванов, объединение двух компаний позволит наладить более оперативное взаимодействие с филиалами "Россети-Северный Кавказ" в других регионах СКФО, а также решить ряд других проблем.

"Впервые за последние четыре года мы имеем свободный расчетный счет. Компания функционировала долгое время в условиях сводного исполнительного производства, которое было на двух дагестанских компаниях. И мы не могли, по сути, даже платить зарплату. Сейчас эта ситуация начнет серьезно меняться <…>. Мы решили ситуацию, связанную с обеспечением полностью ГСМ, аварийным резервом, автомобильной техникой", - цитирует руководителя компании пресс-служба главы Дагестана.