Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 5 копеек

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 22 по 28 июня выросли на 5 копеек и составили 45,18 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марок Аи-92 выросли на 4 копейки - до 42,7 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 6 копеек - до 46,26 рубля за литр, Аи-98 - на 3 копейки, до 52,27 рубля за литр.

Стоимость дизельного топлива возросла на 3 копейки и составила 47,88 рубля за литр.

Рост цен на бензин был зафиксирован в 39 субъекте РФ, наиболее заметный отмечен в Кызыле - на 1,6%. При этом ведомство не приводит данных о регионах, где наблюдалось снижение цен.

В Москве за отчетный период цены на бензин не изменились, в Санкт-Петербурге - выросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,66 рубля за литр; Аи-95 - от 41,9 до 49,69 рубля; Аи-98 - от 49,99 до 54,99 рубля.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,4 до 44,06 рубля за литр; Аи-95 - от 44,8 до 47,96 рубля; Аи-98 - от 52,8 до 54,89 рубля.

Общий объем выпуска бензина в РФ с 22 по 28 июня снизился на 2,1% по сравнению с предыдущей неделей - до 775,6 тыс. тонн. Производство дизельного топлива уменьшилось на 0,4% и составило 1 млн 454,9 тыс. тонн.