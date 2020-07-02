Недельная инфляция в России замедлилась до нуля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 23 по 29 июня замедлилась до нуля после двух недель на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

С начала года потребительские цены выросли на 2,6%.

Продовольственные товары

За отчетный период среди продовольственных товаров заметно подорожало куриное мясо - на 0,6%. Рост цен на куриное мясо на 2% и более отмечен в семи субъектах РФ, в том числе в Липецкой и Кировской областях - на 2,7%. В Тюменской области (кроме автономных округов, входящих в ее состав) куриное мясо подешевело на 1,4%.

Среди остальных продуктов питания выросли цены на полукопченую колбасу - на 0,4%; на мясные консервы, пшеничную муку, шлифованный рис, черный чай, поваренную соль, шоколадные конфеты и карамель - на 0,3%; на сосиски, сардельки, сливочное масло, маргарин, гречневую крупу, ржаной хлеб и печенье - на 0,2%.

Вместе с тем куриные яйца подешевели на 0,5%, мороженая рыба и мясные консервы для детского питания - на 0,2%, баранина и овощные консервы для детского питания - на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,4%, в том числе на картофель - 3,9%, на яблоки - 3,2%. В то же время помидоры и репчатый лук подешевели на 3,3%, огурцы - на 2,2%.

Непродовольственные товары и медикаменты

По данным Росстата, в группе наблюдаемых медикаментов метамизол натрия (анальгин отечественный) подорожал на 0,7%, троксерутин (препарат для лечения болезней вен) - на 0,5%, линекс (пробиотик) - на 0,4%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,1%.

При этом цены на валокордин снизились на 0,7%, ренни - на 0,6%, офтан катахром (офтальмологические капли) - на 0,3%, бромгексин - на 0,2%, флуоцинолона ацетонид (противовоспалительное средство) и алмагель (препарат для желудка) - на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на пеленки для новорожденных, туалетное мыло и зубную пасту - на 0,2%; на хозяйственное мыло, зубные щетки и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. При этом детские подгузники подешевели на 0,2%, туалетная бумага - на 0,1%.

За отчетный период напольные электропылесосы подорожали на 0,8%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,4%, мужские носки, женские колготки и шампуни - на 0,2%, отечественные сигареты с фильтром, майки, мужские футболки, сорочки для мальчиков, носки и детские гольфы - на 0,1%. Цены на детские футболки снизились на 0,1%.

Рост цен на автомобильный бензин и дизельное топливо составил 0,1%.

В новость внесены изменения (19:13 мск) - уточняются данные по инфляции