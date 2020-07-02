Африкандскому месторождению в Заполярье нашли недропользователя

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Зарегистрированная в Москве компания "Аркминерал-ресурс" выиграла аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи руд на центральном участке Африкандского месторождения в Мурманской области, наиболее перспективном в границах РФ на титан и редкие металлы. Об этом говорится в приказе Севзапнедр об утверждении итогов аукциона, проведенного 30 июня.

Согласно материалам торгов, начальный разовый платеж составлял 75,1 млн рублей. Платеж, предложенный победителем, - 90,12 млн рублей.

"Признать победителем аукциона акционерное общество "Аркминерал-ресурс", заявившее в процессе аукциона готовность уплатить разовый платеж за пользование недрами в сумме 90 млн 120 тыс. рублей", - говорится в документе. Из приказа Севзапнедр следует, что всего в аукционе участвовали два претендента. Второй компанией стало московское ООО "Гермес".

Согласно данным СПАРК, компания "Аркминерал-ресурс" основана в июле 2016 года, зарегистрирована в Москве. Основной вид деятельности - добыча руд прочих цветных металлов. Является дочерней команией ООО "Сервисная горная компания "Аркминерал" - оператора проекта "Создание производства диоксида титана, редких и редкоземельных металлов и ториевого концентрата из перовскитового концентрата Африкандского месторождения (Кольский полуостров)", уточняется на сайте компании.

О месторождении

В мае по итогам заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики Минвостокразвития РФ совместно с властями Мурманской области было поручено представить финансово-экономическую модель проекта по освоению Африкандского месторождения, в том числе прогноз налоговых доходов от его реализации.

По данным Минвостокразвития, на базе центрального участка Африкандского месторождения создается химико-металлургический комплекс по производству редких, редкоземельных металлов и востребованного в химической промышленности диоксида титана, которые в настоящее время импортируются. Его потенциальные мощности позволят достичь лидерства в производстве сырья высших переделов для ведущих российских высокотехнологичных предприятий и мировой хай-тек индустрии. Планируемый объем инвестиций - 17,4 млрд рублей, предполагается создание 450 рабочих мест.

В 2015 году аукцион на право пользования недрами был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. По данным правительства региона, главным негативным фактором был большой разовый платеж за право пользования недрами, что приводило к существенному удорожанию проекта разработки Африкандского месторождения и неясным перспективам при принятии инвестиционного решения.

Согласно приказу Минприроды от 15 октября 2019 года, для арктических территорий был снижен поправочный коэффициент, учитывающий состояние инфраструктуры района и основные географо-экономические факторы, в методике расчета разового платежа за пользование недрами. Приказ вступил в силу в марте 2020 года. Как отмечали мурманские власти, это и другие решения позволили снизить размер платежа, что поможет реализовать проект по освоению месторождения.