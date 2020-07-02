Комитет Думы внес проект постановления об отчете Счетной палаты за 2019 год

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту в четверг внес в нижнюю палату парламента проект постановления "Об отчете о работе Счетной палаты РФ в 2019 году". Текст проекта размещен в думской электронной базе.

Согласно документу, комитет рекомендует депутатам принять к сведению отчет о работе Счетной палаты, а также информацию о сокращении количества контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, запланированных Счетной палатой на 2020 год, "учитывая в том числе необходимость снижения нагрузки на объекты аудита (контроля) в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции".

Комитет также рекомендует Счетной палате при подготовке ежегодного отчета уделять повышенное внимание решению задач и реализации полномочий, установленных законом "О Счетной палате РФ". Кроме того, в ежегодный отчет рекомендуется включать анализ основных причин повторения нарушений системного характера, которые выявляются в ходе контрольных мероприятий, и анализ областей рисков, возникающих при реализации бюджетно-финансовой политики.

Комитет также рекомендует Счетной палате информировать Госдуму о результатах выполнения представлений и предписаний Счетной палаты, а также о реализации предложений, содержащихся в информационных письмах по результатам контрольных мероприятий. Помимо этого, Счетной палате рекомендуется продолжить развитие информационного взаимодействия с контрольно-счетными органами регионов и муниципалитетов в целях развития комплексного характера аудита, в том числе на основе использования технологий больших данных.

Проект постановления предлагается внести в повестку заседания Совета Думы в понедельник, 6 июля, чтобы рассмотреть его на пленарном заседании Госдумы во вторник вместе с отчетом Счетной палаты.