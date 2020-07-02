В ФАС заявили, что цена бензина на бирже скоро стабилизуется

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует выравнивание баланса спроса и предложения на бензин на бирже, цена скоро стабилизируется, причин для беспокойства нет. Об этом сообщил начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армен Ханян в Telegram-канале ФАС.

"По нашим прогнозам, скоро предложение бензинов на бирже получит нужный импульс и окончательно догонит спрос. В настоящее время нет причин для сильного беспокойства", - отметил он.

"Цена в рознице на бензин растет в пределах инфляции, ценовых скачков нет", - добавил он.

Тем не менее ведомство фиксирует незначительное увеличение роста цен на бензин, обусловленное выходом страны из режима самоизоляции и активным использованием личного автомобильного транспорта.

"На короткий промежуток времени спрос сильно превысил предложение. Но в настоящее время он стабилизировался. ФАС России мониторит ситуацию в ежедневном режиме, регулярно проводит Биржевые комитеты. Совместными усилиями регуляторов, в тесном сотрудничестве с коллегами из Минэнерго и участниками рынка мы стараемся разрешить эту проблему", - отметил Ханян.

О ситуации с ценой на бензин

2 июля оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов. В июне стоимость бензина этой марки уже несколько раз превысила рекордный показатель, который был зафиксирован в конце мая 2018 года на уровне 56,08 тыс. рублей за тонну.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.

В ходе торгов на СПбМТСБ формируется оптовая цена топлива. На бирже реализуется около 20% от общего производства нефтепродуктов в России.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.