В Минфине заявили, что дефицит бюджета в 2020 году не превысит 5% ВВП

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета в 2020 году, с учетом антикризисных мер, не превысит 5% ВВП, сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Владимир Колычев.

"В целом по бюджетным цифрам, если будет полностью исполнен антикризисный пакет, то есть обращаемость по всем мерам, которые предусмотрены, будет 100%-ной - некоторые меры более популярны, некоторые менее, поэтому в среднем по больнице так не будет, наверное, - то есть если будут полностью задействованы утвержденные расходы при текущем уровне цен на нефть - $39 баррель в среднем по году, то общий объем дефицита может составить порядка 5% [ВВП]. Возможно, будет поменьше. Поэтому 5% ВВП - это, скорее, верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета", - сказал Колычев.

По его словам, для финансирования дефицита бюджета Минфин при среднегодовой цене на нефть $39 за баррель потратит из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 250-300 млрд рублей и привлечет 5 трлн рублей заимствований. Объем ФНБ на конец 2020 года составит 7 трлн рублей, или 7% ВВП. "Использование средств ФНБ при таком прогнозе цен на нефть будет относительно небольшим. В начале года мы накапливали [ФНБ], во втором квартале - использовали, когда сильно просели цены на нефть, это помогало и валюту стабилизировать. В целом за год при таком прогнозе цен на нефть, получается, будет использовано порядка 250-300 млрд рублей ФНБ. Остальные источники - это главным образом привлечение госдолга [5 трлн рублей]", - пояснил замминистра.

Поправки в Бюджетный кодекс

Минфин предложит поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие рост предельных расходов бюджета РФ на текущий год.

"Вот и часть будет, наверное, в ближайшее время будут дополнительные поправки. Та часть касалась возможности увеличивать расходы на дополнительные доходы разовые в этом году (часть поправок в Бюджетный кодекс принятые в марте - прим. ТАСС), которые связаны с перечислением прибыли ЦБ. И еще часть будет зафиксирована законодательством тоже как временная мера на этот год - по поводу возможности увеличивать расходы на определенную сумму", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что поправка в Бюджетный кодекс, касающаяся увеличения заимствований, была прописана еще в марте, а в новых поправках будет зафиксирована сумма превышения расходов. "Вместе это дает возможность, по сути, увеличивать расходы, финансируя их дополнительными заимствованиями", - добавил Колычев.

Ранее в итоговом докладе "Об основных результатах деятельности Минфина РФ в 2019 году и задачах органов финансовой системы РФ на 2020 год" сообщалось, что Минфин РФ планирует представить новую редакцию Бюджетного кодекса в текущем году, предполагалось, что законопроект будет внесен в Госдуму не позднее 30 сентября 2020 года.

Обновленный макропрогноз

Правительство приняло за основу обновленный прогноз социально-экономического развития на 2020-2023 годы, осенью возможно новое обсуждение исходя из развития ситуации в экономике, сообщил Колычев. "Сейчас правительство приняло его за основу, а ближе к осени посмотрим, как на практике ситуация будет складываться", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли кабмин еще рассматривать обновленный макропрогноз.

В июне газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к правительству, сообщила, что Министерство финансов РФ не согласно с ожиданиями Минэкономразвития по ВВП в новом варианте прогноза социально-экономического развития. По данным издания, Минэкономразвития повысило ожидания по номинальному объему ВВП на 2021 год с 111,6 трлн до 113,7 трлн рублей, но в Минфине считают, что отскок экономики после спада 2020 года будет динамичнее.

8 июня в Минэкономразвития ТАСС сообщили, что министерство доработает прогноз социально-экономического развития на 2020-2023 годы с учетом национального плана восстановления экономики и сохраняющейся волатильности на мировых рынках. Ранее правительство РФ несколько раз переносило рассмотрение макропрогноза.

"Ведомости" со ссылкой на проект уточненного макроэкономического прогноза сообщали, что Минэкономразвития смягчило оценку падения ВВП РФ в 2020 году с 5% в майской версии до 4,8%.

В конце мая Минэкономразвития представило обновленный прогноз социально-экономического развития РФ. В документе уточнены основные параметры с учетом влияния пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Согласно прогнозу, ВВП России по итогам 2020 года снизится на 5%, а в последующие годы будет расти: на 2,8% в 2021 году, на 3% - в 2022 году и на 3,1% - в 2023 году. Однако позже в министерстве сообщили, что прогноз будет доработан с учетом национального плана восстановления экономики и сохраняющейся волатильности на мировых рынках.

Госбанки смогут выплатить акционерам дивиденды

Минфин ожидает, что госбанки смогут выплатить акционерам дивиденды за 2019 год в размере 50% от чистой прибыли. "Мы все-таки ожидаем, что все банки смогут справиться как с необходимостью аллоцировать дополнительные резервы, так и с необходимостью возвращать акционерам доходы прошлых лет", - сказал Колычев.

Отвечая на вопрос, рассчитывает ли Минфин, что дивидендные выплаты банков составят 50% от прибыли, Колычев ответил утвердительно. Он уточнил, что конкретнее понять ситуацию можно будет в конце августа, когда банки оценят "эффект от ухудшения ситуации в различных секторах на кредитные портфели, их обслуживание и необходимый объем резервов, который нужно создать в связи с этим".

ЦБ РФ в начале апреля рекомендовал финансовым организациям назначать годовые собрания, где планируется принять решения о выплате дивидендов за 2019 год, на конец августа - сентябрь 2020 года. Тем организациям, которые уже назначили годовое собрание на дату до 30 июня, регулятор предложил рассмотреть возможность изменения срока его проведения.

О "Транснефти"

Минфин не видит необходимости в рассрочке выплаты дивидендов "Транснефти" на несколько лет. Министерство считает возможным лишь перенос выплаты в рамках 2020 года, сообщил Колычев.

"В плане "Транснефти" мы предполагаем такой же подход, как и у всех - 50% [от прибыли]. Есть возможность отсрочить в рамках этого года из-за COVID, чуть-чуть попозже заплатить, но будем настаивать на 50%", - сказал Колычев.

"Нам кажется, что на "Транснефть" в меньшей степени повлияла как-то история с COVID. Это тарифная компания, у которой выручка формируется исключительно из тарифа. Объем прокачки немного упал, но это означает, что объем доходов в этом году снизится, соответственно база для начисления дивидендов и чистая прибыль в этом году упадут. В следующем году, соответственно, и 50% от меньшей базы будет меньшая сумма", - добавил представитель ведомства.