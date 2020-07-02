Минфин США согласовал с пятью авиакомпаниями страны условия кредитования

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Министерство финансов США согласовало условия предоставления государственного кредита пяти американским авиакомпаниям - American Airlines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, SkyWest Airlines и Spirit Airlines. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении финансового ведомства.

Заем будет предоставлен авиакомпаниям в рамках утвержденной в марте Конгрессом программы помощи в размере $25 млрд. "Мы рады, что крупные авиаперевозчики намерены использовать эту важную программу, а Минфин - свои полномочия <...> по оказанию столь необходимой финансовой помощи, обеспечивая при этом надлежащую компенсацию налогоплательщикам, - отметил министр финансов Стивен Мнучин. - Консультации с другими авиакомпаниями продолжаются, и мы с нетерпением ожидаем завершения работы над соглашениями".

Минфин не раскрыл сумму кредита, однако представители компаний указали ее. Так, American Airlines может получить $4,75 млрд, Hawaiian Airlines - $364 млн, Spirit Airlines - $741 млн, SkyWest Airlines - $438 млн. Frontier Airlines отказалась раскрывать сумму. Авиакомпании, подписавшие письма о намерении взять займы, до 30 сентября должны дать согласие на получение кредита.

Авиаперевозчики Delta Air Lines, United Airlines и Southwest Airlines ранее сообщили, что подали заявки на получение государственных кредитов, но не решили, следует ли их использовать. Крупные американские авиакомпании также получили федеральную помощь в размере $25 млрд на выплаты зарплат своим работникам до конца сентября, чтобы избежать массовых увольнений. Данные средства предоставлялись на основе грантов, поэтому их не нужно возвращать.

Ранее представители американских авиакомпаний предупредили, что недавний рост количества новых случаев заболеваемости новым коронавирусом в стране может сократить спрос на авиарейсы, который по-прежнему составляет около 75% по сравнению с показателем за прошлый год, но значительно восстановился после апрельского спада.