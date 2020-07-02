В июле откроются новые автобусные маршруты из Крыма в Белгород и Тамань

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Новые автобусные маршруты из Симферополя и Ялты в Белгород, а также из Керчи в Краснодар с остановкой "Таманская автокасса" откроются в июле, сообщила в четверг пресс-служба министерства транспорта республики.

"От автовокзалов предприятия "Крымавтотранс" будут отправляться автобусы по межрегиональным маршрутам Симферополь - Белгород, Ялта - Белгород и Керчь - Краснодар с остановочным пунктом "Таманская автокасса". С момента запуска движения пассажирского транспорта между Крымом и другими субъектами Российской Федерации восстановлена работа более 30 автобусных рейсов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас автобусами из Крыма можно доехать в Темрюк, Нальчик, Новороссийск, Сочи, Брянск, Москву, Ростов-на-Дону, Астрахань и другие города. "В ближайшее время будет возобновлена работа межрегионального транспорта в Пятигорск, Анапу, Крымск, Липецк, Саратов, Махачкалу, Невинномысск, Санкт-Петербург и маршрута Севастополь - Дербент", - сообщается в пресс-релизе.

Автобусы перестали связывать крупнейшие населенные пункты полуострова 31 марта после введения режима повышенной готовности из-за пандемии. Сообщение было возобновлено 22 мая после отмены режима обязательной самоизоляции. Рейсы в другие регионы России возобновилось 26 июня.