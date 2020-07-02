Правительство рекомендовало "Аэрофлоту" не выплачивать дивиденды за 2019 год

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство РФ рекомендовало своим представителям в совете директоров "Аэрофлота" на годовом собрании акционеров компании не поддерживать выплату дивидендов за 2019 год, следует из распоряжения правительства.

"Минфину, Минтрансу и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров и в годовом общем собрании акционеров ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" при рассмотрении вопроса повестки дня о размере дивидендов по акциям указанного акционерного общества и порядку их выплаты по итогам его деятельности за 2019 год не предусматривать выплату дивидендов за 2019 год", - говорится в документе.

По итогам работы в 2018 году "Аэрофлот" направил на дивиденды 2,86 млрд рублей, или 2,7 рубля на акцию.

Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам 2019 года составила 13,5 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,2%) принадлежит государству в лице Росимущества, ГК "Ростех" принадлежит 3,5% акций, институциональным инвесторам - 39,6%. Совет директоров "Аэрофлота", на котором планировалось рассмотреть вопрос выплаты дивидендов, прошел 2 июля, годовое собрание акционеров запланировано на конец месяца.