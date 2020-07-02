Российские аэропорты и авиакомпании в июне допустили более 500 санитарных нарушений

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ространснадзор в июне провел 543 рейда в аэропортах России и самолетах российских авиакомпаний, в результате которых выявил 518 нарушений санитарно-эпидемиологических рекомендательных мер Минтранса по выходу из режима ограничений. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо руководителя Ространснадзора Андрея Шнырева руководителю Росавиации Александру Нерадько.

"Самое частое нарушение у авиакомпаний - они не измеряют пассажирам температуру на входе в самолет. В этом проверяющие уличили "Аэрофлот", S7, "Победу", "Россию", "Ямал", "Ираэро", "Алросу", "Азимут" и некоторые другие авиакомпании. При этом в большинстве случаев перевозчики имеют на борту термометры для бесконтактного измерения температуры. Все перевозчики соблюдают остальные правила: экипажи носят маски и перчатки, запас масок и перчаток есть на борту для выдачи пассажирам", - говорится в публикации.

В письме Шнырев также указал, что в аэропортах Нальчика и Тюмени недостаточно часто информируют пассажиров о необходимости соблюдения санитарных мер. В Пулково, а также аэропортах Красноярска и Магадана пассажиры в терминалах не соблюдают необходимую дистанцию. Во Владивостоке, Хабаровске и Якутске грузчики работают без масок и перчаток.

"Длинный список нарушений допустил аэропорт Новосибирска, - приводят "Ведомости" слова Шнырева. - Не измерялась температура на входе в терминал, средства индивидуальной защиты доступны только в аптеке терминала, в терминал пассажиров пускают без масок и перчаток".

По данным газеты, Ространснадзор направил в Роспотребнадзор материалы о 231 нарушении рекомендаций.