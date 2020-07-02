{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше этой отметки 23 июня
Описание
© AP Photo/Richard Drew

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше $43 за баррель 23 июня текущего года.

К 21:32 мск нефть Brent немного замедлила рост и торговалась на уровне $43,05 за баррель (плюс 2,43%).

Цена нефти сорта WTI выросла на 2,03% - до $40,63 за баррель.

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опускался до 70,54 рубля (минус 1,03%), а курс евро - до 79,24 рубля (минус 0,95%). 

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Власти Севастополя рассчитывают за счет запуска грузовых поездов развить проекты с Сирией
Глава региона Михаил Развожаев также отметил, что благодаря запуску железнодорожных перевозок стоимость доставки грузов в Крым уменьшится на 30-50%
Читать полностью