Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше $43 за баррель 23 июня текущего года.

К 21:32 мск нефть Brent немного замедлила рост и торговалась на уровне $43,05 за баррель (плюс 2,43%).

Цена нефти сорта WTI выросла на 2,03% - до $40,63 за баррель.

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опускался до 70,54 рубля (минус 1,03%), а курс евро - до 79,24 рубля (минус 0,95%).