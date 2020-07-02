"Аэрофлот" начнет выполнять полеты из Москвы в Ярославль в августе

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" начнет выполнять полеты из Москвы в Ярославль и обратно со 2 августа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Ярославской области.

"С 3 августа из аэропорта Ярославль (Туношна) на самолетах "Аэрофлота" можно будет добраться трансфером через Шереметьево в любую точку маршрутной сети авиакомпании и альянса SkyTeam. Первый рейс из Москвы состоится 2 августа", - говорится в сообщении.

Ранее открыть авиасообщение между Москвой и Ярославлем планировалось с начала июня, но из-за пандемии коронавируса сроки были изменены.

Полеты будут выполняться воздушным судном типа SSJ-100 пять раз в неделю. Вылет из Москвы будет в 21:05, из Ярославля - в 6:40. Длительность полета составит 50 минут.

"Сотрудничество с крупнейшим российским авиаперевозчиком позволит жителям Ярославского региона и ближайших областей с комфортом совершать трансферные перелеты по всей стране и за рубеж благодаря широкой маршрутной сети "Аэрофлота", которая насчитывает более 140 направлений", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства области Максима Авдеева.

В настоящее время из ярославского аэропорта Туношна полеты выполняют S7 (в Санкт-Петербург), Nord Wind (в Симферополь), "Азимут" (в Сочи и Краснодар).