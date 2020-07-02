Эксперты Конгресса считают, что американская экономика восстановится к середине 2022 года

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Уровень безработицы в США до конца года будет превышать 10%, американская экономика восстановится не раньше середины 2022 года. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе бюджетного управления Конгресса.

Ожидается, что к декабрю уровень безработицы в стране снизится с 14% до 10,5% (по сравнению с майским прогнозом управления 11,5%), в следующем году - до 7,6%. До конца 2022 года этот показатель не опустится ниже 7%, согласно прогнозам экспертов. В среднем до 2030 года уровень безработицы будет составлять 6,1%.

ВВП США во втором полугодии вырастет на 12,4% при ускоренном росте в третьем квартале, но этого будет недостаточно для компенсации потерь от введенных в начале года жестких ограничительных мер для борьбы с распространением нового коронавируса. В годовом исчислении в нынешнем году этот показатель упадет на 5,8%, в то время как в прошлом году был зафиксирован рост на 2,3%.

В следующем году темпы роста экономики увеличатся на 4,8%, что на 0,6 п.п. выше, чем специалисты прогнозировали в мае. Тем не менее экономика только "восстановится до предшествовавшего пандемии уровня к середине 2022 года".

Как сообщило в четверг Министерство труда США, уровень безработицы в июне составил 11,1%. Количество рабочих мест за минувший месяц увеличилось на 4,8 млн.