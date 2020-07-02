Создание ветки аэроэкспресса в Крыму за 8 млрд рублей просят включить в ФЦП

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Создание сети аэроэкспрессов от Севастополя и курортных городов к единственному аэропорту Крымского полуострова оценивается примерно в 8 млрд рублей. Власти рассчитывают, что проект удастся реализовать по федеральной целевой программе развития региона, сообщил в четверг в эфире местного телеканала "Севастопольское телевидение" врио губернатора города Михаил Развожаев.

В 2019 году власти Крыма и Севастополя высказали предложения запустить железнодорожный аэроэкспресс из аэропорта Симферополь в курортные районы полуострова и в Севастополь. Руководство аэропорта Симферополя заявило, что поддерживает инициативу размещения железнодорожной станции около нового терминала. В настоящее время уехать из аэропорта в другие города Крыма можно только на автобусах и такси.

"Это важнейший проект. Чтобы его реализовать, нужно достроить ветку, которая бы соединила аэропорт с основной частью железной дороги. По предварительным оценкам, на это порядка 8 млрд средств понадобится. Конечно, объем такой может быть предусмотрен только в рамках федеральной целевой программы. Важно аргументировано доказать, включить его в ФЦП и реализовать. Будем работать вместе с главой Крыма, чтобы проект реализовался", - сказал Развожаев.

Он отметил, что проект в итоге должен окупиться - особенно, учитывая, какой большой турпоток идет в Крыму и Севастополе. "Опыт агломераций Москвы и Санкт-Петербурга показывает, что огромным спросом пользуется система, когда ты можешь понимать, что, какая бы ни была ситуация на дороге, человек может рассчитать время, сесть на вокзале, зарегистрироваться на рейс, отправить багаж, доехать до аэропорта, сесть в самолет и улететь", - пояснил Развожаев.

30 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что технико-экономическое обоснование запуска аэроэкспресса из аэропорта Симферополя - единственной гражданской авиагавани Крымского полуострова - в Севастополь в настоящее время прорабатывается. Вопрос, по его словам, также обсуждался с главой Минтранса РФ Евгением Дитрихом.