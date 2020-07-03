Исследование: более 90% таксистов в России столкнулись со снижением дохода в пандемию

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Порядка 93% российских таксистов, принявших участие в опросе, столкнулись с существенным снижением доходов во время периода самоизоляции. Об этом говорится в исследовании Qiwi.

"Согласно данным исследования, большинство опрошенных таксистов (70,2%) продолжили работать в период самоизоляции, коронавирус стал причиной ухода с работы 21,2% водителей. За это же время 4% опрошенных нашли более выгодный источник дохода, 2,2% сменили деятельность из-за усталости от работы водителем такси, а 2,4% - по другим причинам. Распространение коронавируса и введенные в соответствии с ним ограничения привели к уменьшению доходов водителей такси - 93% из тех, кто работал во время самоизоляции, отметили снижение доходов. Для 41,2% опрошенных оно составило от 50 до 80%, а для 17% - свыше 80%", - говорится в исследовании.

При этом более 65% респондентов отметили, что заработка хватает только на самое необходимое. Результаты опроса показали, что у 23,9% действующих таксистов есть дополнительный доход, не связанный с их деятельностью в качестве водителя такси. Причем для большинства из них (55,2%) сторонний заработок приносит более 60% от общего дохода. Дополнительная занятость 64,8% опрошенных относится к классу "синих воротничков".

"Сложившаяся ситуация вынуждает работающих таксистов искать новые источники дохода. Так, 60,6% сообщили, что ищут альтернативный заработок, а 24,9% задумываются о поиске, однако активно его пока не ведут", - добавили в компании.

Среди действующих водителей такси почти половина (47,2%) использует для работы личный автомобиль. У 65,2% из них он в собственности, у 34,8% авто приобретено в кредит. Арендуют автомобиль 44,5% таксистов, при этом 44,3% делают это не в своем, а в другом таксопарке, чуть более 7% приобрели автомобиль в лизинг.

"В результате всеобщей самоизоляции сфера услуг, включая рынок такси, пострадала в наибольшей степени. Мы ожидаем постепенное возвращение к докризисным показателям, однако на это потребуется время. Восстановлению рынка будет способствовать выбор россиян передвижения на такси из соображений безопасности и избегания массовых скоплений людей, а также поддержка отрасли со стороны государства", - прокомментировала исследование директор по развитию массовых сервисов Qiwi Виктория Кияченко.

В опросе приняли участие 735 действующих таксистов. В среднем водителю такси чуть больше 39 лет, в этой сфере уже более пяти лет. Продолжает работать в своем городе 5-6 дней в неделю от 10 до чуть более 12 часов, хотя доход снизился.