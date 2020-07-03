Исследование: в Москве пустуют более 2 млн кв. м офисов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 2 млн кв. м офисных площадей пустуют в Москве, что на 1,9 процентных пункта больше, чем в аналогичный период 2019 года. Такие данные содержатся в аналитическом отчете MarketBeat Light за I полугодие 2020 года, подготовленном консалтинговой компании Cushman & Wakefield, который есть в распоряжении ТАСС.

"Текущий уровень вакансии на 1,9 п. п. превышает показатель прошлого года и составляет 11,7%. Рост показателя связан с оптимизацией занимаемых площадей и пересмотром компаниями стратегий размещения в офисах", - говорится в отчете.

Согласно материалам исследования, речь идет о 2,1 млн кв. м свободных офисов при общем объеме офисного рынка Москвы в 18,35 млн кв. м. В компании посчитали, что в апреле-мае 2020 года объем сделок упал почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом объем сделок в классе А меньше на 67% по сравнению с прошлым годом. "Общий объем сделок в первом полугодии 2020 года на 8% ниже, чем в 2019 году", - говорится в отчете. После замедления деловой активности офисный сегмент Москвы ждет поэтапное восстановление в третьем-четвертом кварталах 2020 года, считают аналитики.

Более трети компаний Москвы готовы разрешить сотрудникам работать удаленно после пандемии, следует из опроса Cushman & Wakefield, результаты которого приведены в отчете. В опросе приняли участие 6,5 тыс. респондентов - представители крупных российских и международных компаний.

"Пандемия заставила пересмотреть отношение к удаленной работе. Если в мае лишь 12% респондентов планировали, что большинство их сотрудников будет работать из дома после пандемии, то уже к июню таковых стало 36%", - говорится в отчете. Согласно материалам, до 2019 года в Москве удаленно работали менее 1% компаний.

Посещаемость торговых центров

По данным исследования, посещаемость торговых центров Москвы вернется к уровню до пандемии не ранее 2021 года. "Стабилизация показателей посещаемости и заполняемости ТЦ произойдет не раньше следующего года. Падение доходов населения и опасения, связанные с вирусом, будут сдерживать потребительскую активность", - говорится в материалах.

В исследовании указывается, что посещаемость торговых центров Москвы восстанавливается постепенно - если на первой неделе работы ТЦ показатель отставал от уровня прошлого года на 40%, то на второй неделе - уже на 30%. Аналитики отмечают, что в восточноевропейских странах, где запуск торговых центров состоялся раньше, чем в Москве (в первой половине мая), показатели посещаемости сейчас находятся на уровне 70-80% от прошлогодних значений.

"Вероятнее всего, в России мы увидим похожую динамику - по нашим прогнозам, в ближайшее время посещаемость восстановится до 80%, а с открытием развлечений показатель может вырасти до 90%", - говорится в материалах.

Непродовольственные магазины, а также предприятия сферы услуг, не требующие длительного контакта между людьми, начали открываться в Москве с 1 июня. Они были закрыты из-за пандемии коронавируса с 28 марта по указу мэра Сергея Собянина.