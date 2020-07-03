На Украине заявили, что объем транзита газа из РФ в 2020 году составит до 57 млрд куб. м

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Объем транзита газа из России в 2020 году составит 55-57 млрд кубометров при забронированных 65 млрд кубометров мощностей. Об этом заявил в четверг генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Суммарный объем транзита с начала года составил 25 млрд кубометров. Наш прогноз - до конца года транзит составит 55-57 млрд кубометров при забронированных 65 млрд кубометров мощностей", - написал он в Facebook.

В конце декабря 2019 года "Газпром" и украинская сторона подписали пакетную сделку по урегулированию судебных споров и вопросам транзита российского газа в Европу. Таким образом, были сняты риски остановки транзита российского газа.

В частности, "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" заключили транспортное соглашение, "Газпром" и ОГТСУ - межоператорское соглашение. Согласно договоренностям, за пять лет объем прокачки должен составить 225 млрд кубометров газа, минимальный объем в 2020 году ожидался на уровне 65 млрд куб. м газа и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 годы.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил доходы Украины от транзита в $7 млрд.