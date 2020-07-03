Эксперты: технологические компании сохраняют приоритет на фондовом рынке США

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Инвесторы на американском рынке продолжают отдавать приоритет акциям компаний, получивших наибольшую выгоду с введением ограничений из-за распространения коронавируса, это в том числе акции технологического и биотехнологического секторов, рассказали опрошенные ТАСС эксперты. В то же время инвестировать в компании, наиболее пострадавшие от пандемии, пока что довольно рискованно, добавили они.

Начало июня сопровождалось большим ралли на американском фондовом рынке, когда первую неделю месяца на волне всеобщего оптимизма в отношении перезапуска мировых экономик и благодаря масштабным объемам вливания ликвидности со стороны ФРС, биржевые индексы США отыграли большую часть потерь, понесенных с начала года. Так, к 8 июня S&P 500 достиг значений декабря 2019 года. Лидерами торгов, в свою очередь, стали бумаги компаний, наиболее пострадавших от ограничений из-за пандемии коронавируса, их акции за пару дней прибавляли 30-80%.

Однако фаза бурного роста рынка закончилась по мере того, как ФРС начала ослаблять стимулирование в начале июня. Это в первую очередь привело к коррекции акций value-компаний (обладающих высокой "собственной ценностью", но низкой рыночной ценой), которые ранее почти прямо коррелировали с ростом баланса ФРС, отметил аналитик "Фридом Финанс" Ален Сабитов.

Опасений инвесторам добавили и риски, способные помешать восстановлению экономики. Среди них, отмечает аналитик "Финам" Игорь Додонов, опасения второй волны пандемии, президентские выборы в США, протесты и вероятность обострения торговых отношений между США и Китаем. Внимание инвесторов также направлено на сезон корпоративных отечностей, "и тот факт, что порядка 40% компаний из индекса S&P 500 отозвали или отказались давать финансовые прогнозы, только усилит нервозность участников рынка", добавил он.

Избавившись от перекупленности за последние пару недель, американские индексы вошли в период консолидации. Между тем полномасштабно распродавать акции инвесторы пока не желают и все еще надеются на достаточно быстрое восстановление экономики, пояснил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов.

Тем не менее торги на фондовых рынках США продолжат проходить под знаком глубокой неопределенности еще до конца года, считает Игорь Додонов. "28-процентная разница в прогнозах S&P 500 на конец 2020 года аналитиков с Уолл-стрит в консенсусе Bloomberg - лишнее свидетельство того, что предстоящая пара кварталов будет крайне волатильной", - добавил он.

Делать ставку пока опасно

Акции компаний, которые более всего пострадали от пандемии (промышленные компании, авиаперевозчики, работающие в сфере отдыха и развлечений), вызывают бесспорный интерес, однако покупать их стоит осторожно и прежде всего долгосрочным инвесторам, считают эксперты. "Надо понимать, что, несмотря на огромный потенциал роста, пока нет ответа, когда такие компании выйдут на уверенную траекторию восстановления своей стоимости", - пояснил руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов.

Тем самым ввиду неопределенности просевшие бумаги будут подвержены значительной волатильности, добавил старший аналитик "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. "Если брать в пример авиакомпании, то количество коммерческих авиарейсов в мире сейчас близится к 50% от докризисных уровней. Казалось бы, тренд на рост присутствует (весной было 25-30%), то ли еще будет, когда начнут открываться границы. Но когда это произойдет? А что если в ответ на рост количества случаев выявления вируса будут вводиться новые ограничения? А если авиатранспорт будет признан одним из существенных факторов, формирующих новые очаги распространения?" - сказал он.

"Сегодня спрос на бумаги этих секторов остается скорее спекулятивным, движимым новостями, и говорить о том, что инвесторы готовы фундаментально и надолго вернуться в данные сектора, преждевременно", - в свою очередь пояснил директор по инвестидеям БКС Константин Черепанов. Поэтому большинство экспертов советуют покупать акции компаний, которым необходимо физическое присутствие клиентов, только при условии инвестиционного горизонта от трех лет.

Так, среди перспективных акций на долгосрок можно можно выделить TUI Group, Booking, Expedia, Southwest airlines, Rayan air, Carnival, Royal Carribean Cruises, отметил портфельный управляющий Сбербанк Управление Активами Максим Кондратьев. "Данные компании торгуются существенно ниже рынка относительно уровней начала года, но и на восстановление им потребуется больше времени. Через какое-то время мы, скорее всего, вернемся к привычкам путешествовать, летать, ходить в рестораны и на концерты", - пояснил он.

Также момент может быть неплохим для входа в акции нефтяных компаний. "Цены на нефть по-прежнему находятся на достаточно низких уровнях, у многих компаний довольно высокий запас прочности, а глобальная экономическая активность неизбежно восстанавливается, что является фактором, стимулирующим спрос на ресурсы. То же можно сказать и о нефтесервисных компаниях", - рассказал Максим Бирюков, добавив, что неопытным инвесторам стоит иметь в виду, что ставки на отдельные фирмы несут значительный риск. В том числе и риск банкротства.

Инвестиции в новый образ жизни

Сегодня интерес инвесторов в первую очередь сосредоточен на акциях компаний, работающих в секторах-драйверах роста современной экономики - технологического и биотехнологического секторов, а также получающих выгоду от фундаментальных изменений в жизни человечества, пояснил Павел Пахомов.

"Социальное дистанцирование, ускорение перехода к облачным технологиям, электронной коммерции, безопасности в Сети имеют существенный потенциал роста ближайшие годы. Также стоит отметить и изменение базовых потребительских привычек. Помимо большей доли покупок онлайн, люди стали больше питаться дома, уделять больше времени дому, хобби, играм, стриммингу. В этих секторах мы также видим существенный потенциал роста", - отметил Максим Кондратьев из Сбербанк Управление Активами.

Кондратьев выделил как непосредственно предоставляющие услуги потребителям компании Amazon, Netflix, Microsoft, Walmart, Home Depot, Zoom, Facebook, так и предоставляющие возможность масштабировать и расширять возможности данных направлений AMD, NVidia, Micron, Western Digital, Workday, Salesforce, Splunk. В секторе хайтека Игорь Додонов из "Финам" также отметил акции производителя видеоигр Activision Blizzard (целевая цена по прогнозам компании - $85) и Applied Materials (целевая цена - $68).

Константин Черепанов из БКС среди точечных предпочтений отметил сектор фармацевтики и биотехнологий (Alexion Pharmaceuticals, Bristol-Myers-Squibb), а также кибербезопасности (Palo Alto Networks) и платежных систем (Mastercard).

Ален Сабитов из "Фридом Финанс" посоветовал обратить внимание на стабильные фирмы, чей спрос менее подвержен влиянию пандемии: Walmart и Target. "Оба крупных ретейлера удачно использовали кризис для развития онлайн-сервисов, что должно привести к росту рыночной доли, так как спрос на продукты питания остается стабильным даже в кризис", - пояснил он.

Владимир Потапов из ВТБ Капитал Инвестиции считает, что золото остается привлекательным активом на фоне низких или отрицательных процентных ставок, он выделил акции компаний "Полюс" и "Полиметалл". "Беспрецедентные усилия центральных банков по всему миру, направленные на стимулирование глобальной экономики, могут приводить к проинфляционным рискам. В такой обстановке золото является отличным инструментом для инвесторов, которые будут искать инструменты для сохранения капитала и диверсификации своих портфелей", - добавил он.

Данная статья не является инвестиционной рекомендацией.