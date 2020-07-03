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Авиакомпания "Аврора" объявила о запуске прямого рейса между Владивостоком и Красноярском

Полеты будут проходить четыре раза в неделю

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Дальневосточная авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", запустила новый прямой рейс между Владивостоком и Красноярском, сообщается в пятницу на сайте перевозчика.

"Авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", открыла новый прямой рейс Владивосток - Красноярск - Владивосток", - говорится в сообщении. Как подтверждает табло аэропорта Владивостока, вылет самолета назначен на 19:25 (12:25 мск).

Полеты по этому маршруту будут выполняться до 30 августа на самолетах Airbus А319. Рейсы будут совершаться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около пяти часов.

В конце мая вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.

Теги
РоссияПриморский крайКрасноярский крайДальний Восток
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