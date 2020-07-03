Роспотребнадзор за месяц выявил 212 партий товаров, не соответствующих техрегламенту

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора выявили 212 партий продукции, не соответствующей обязательным требованиям, при проведении контрольных мероприятий в российских магазинах в период с 1 июня по 2 июля. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"За период с 01.06.2020 по 02.07.2020 <...> внесены сведения о 212 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в 32 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, товары реализовывали с нарушением сроков годности, при отсутствии сведений об изготовителе, деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в 150 партиях пищевой продукции, которые находились в обороте с нарушением требований, встречались рыба, птица, яйца и продукты их переработки, плоды и ягоды, овощи, мясо и мясная продукция, молоко и молочные продукты, масложировая продукция, кондитерские и кулинарные изделия, безалкогольные напитки. В 62 партиях непищевой продукции оказались покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, парфюмерно-косметическая продукция, одежда и изделия из текстильных материалов, кожи и меха, издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности и игрушки.