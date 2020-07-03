"Почта России" разместит "вечные" бонды в этом году

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. "Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году. Об этом заявил глава компании Максим Акимов в интервью РБК, опубликованном в пятницу.

"Мы сейчас обсуждаем возможность привлечения долгового финансирования путем выпуска бессрочных облигаций по аналогии с РЖД", - сообщил Акимов.

Он подчеркнул, что за счет размещения "вечных" бондов компания рассчитывает профинансировать инвестпрограмму. Как уточнил глава компании, формат бессрочных облигаций был выбран в силу ситуации, которая "сейчас происходит с бюджетом".

Акимов добавил, что надеется увеличить выручку компании в два раза к 2025 году.

"Я, конечно, хотел бы, чтобы мы планку в 400 млрд руб. по выручке перешагнули за мое руководство в текущих деньгах. Нам надо где-то от 40 до 50 млрд руб. EBITDA для того, чтобы формировать источники, занимать под них, расти быстро, покупать то, что мы хотим покупать", - цитирует издание слова главы "Почты России". Контракт с Акимовым заключен на 5 лет - до 2024 года.

Ранее Акимов сообщил, что компания по итогам I квартала 2020 года потеряла порядка 1 млрд руб. по выручке в сравнении с прошлым годом. В конце апреля сообщалось, что выручка "Почты России" по МСФО в 2019 году выросла по сравнению с 2018 годом на 12% и составила рекордные 212 млрд руб. В начале июня первый замглавы Минкомсвязи Олег Пак на совещании, посвященном результатам реорганизации ФГУП "Почта России", заявил, что компании могут выделить до 70 млрд руб. в качестве поддержки в связи с эпидемией коронавируса, однако не уточнил, каким образом будет обеспечено финансирование.