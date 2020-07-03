РБК: стал известен средний размер желаемого дохода российской семьи

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Средний размер желаемого дохода российской семьи из трех человек, в которой двое работают, вырос в этом году на 7,7 тыс. руб. - до 87,7 тыс. руб в месяц. Об этом в четверг сообщает РБК со ссылкой на данные исследования холдинга "Ромир".

По данным опросам, каждый пятый россиянин (21%) хотел бы получать от 90 тыс. до 120 тыс. рублей. Бюджет от 60 до 90 тыс. и более 120 тыс. рублей оказался достаточным для 22% респондентов, а от 45 до 60 тыс. руб. - для 18%.

Абсолютное меньшинство опрошенных (2%) сообщили, что их бы устроил бюджет менее 20 тыс. руб., еще 4% назвали достаточным доход от 20 до 30 тыс. руб.

Размер желаемого дохода зависит от региона. Так, согласно данным исследования, самые высокие запросы были отмечены у жителей Северо-западного федерального округа, которые хотели бы получать 100,8 тыс. рублей в месяц. Кроме того, желаемый семейный бюджет для мужчин (88,4 тыс. руб.) оказался на 4,8 тыс. руб. выше, чем для женщин (83,6 тыс. руб.).

Эксперты указали, что средний желаемый доход российской семьи в 2020 году оказался самым высоким за все время проведения опросов. Более того, средний действительный доход российской семьи (86,8 тыс. руб.) оказался все же больше желаемого (85,7 тыс. руб.).

Опрос был проведен среди 1,5 тыс. жителей всех регионов РФ старше 18 лет.