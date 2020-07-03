"Ъ": ассоциация садоводов предложила ввести льготы для производителей плодов в РФ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ассоциация садоводов России предложила Минсельхозу закрепить за российскими производителями до 10% мест на полках торговых сетей и установить для них минимальную наценку на продукцию. Об этом в пятницу сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию письма.

По мнению ассоциации, такие нововведения будут способствовать развитию садоводства в России. В частности, минимальная наценка позволит избежать ситуации, когда ретейлеры продают отечественные товары по цене импортных, приводит издание слова президента ассоциации Игоря Муханина.

Кроме того, авторы письма отметили, что на сегодняшний день на полки магазинов могут попасть лишь крупнейшие поставщики плодов, которые реализуют полный цикл производства.

Ретейлеры отнеслись к предложению участников отрасли негативно. Как сообщает "Коммерсант", в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) считают, что вмешательство в бизнес-процессы приведет к росту потребительских цен, ухудшению качества продукции и ограничению ассортимента.