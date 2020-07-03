Исследование: более 60% россиян ожидают ухудшения благосостояния в течение 2020 года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 60% россиян ожидают ухудшения своего семейного благосостояния в течение 2020 года. Об этом говорится в результатах исследования РАНХиГС "Экономическое положение населения в период постпандемии. Итоги пятой волны мониторинга социального положения и поведения населения в условиях распространения коронавируса (18-21 июня)" (есть в распоряжении ТАСС).

"Лишь небольшая доля принявших участие в опросе (6%) по-прежнему предполагает, что материальное положение их семей улучшится в той или иной мере в течение этого года. Четверть выборки пятой волны (25%) считают, что не будут испытывать каких-либо финансовых изменений, и большинство (63%) демонстрируют пессимистичные ожидания относительно будущего семейного благосостояния (36% выбирают вариант несколько ухудшится и 27% - существенно ухудшится)", - говорится в исследовании.

Кроме того, в результатах исследования отмечается, что большинство респондентов (69%) по-прежнему оценивают угрозу пандемии для экономики страны и личного материального положения как значительную, однако наряду с этим постепенно увеличивается количество ответов, характеризующих социально-экономические риски как умеренные и даже незначительные. Помимо этого, неработающие участники опроса склонны в большей степени оценивать угрозу для личного материального положения как значительную в отличие от работающих.

По данным исследования, более половины опрошенных (52%) полагают, что в текущей ситуации государство принимает недостаточные меры материальной поддержки населения. Такой точки зрения придерживаются и большинство получателей социальных выплат и пособий. При этом 25% респондентов считают, что в текущей ситуации государство не принимает никаких мер материальной поддержки населения, отмечается в результатах опроса.

Пятая волна онлайн-мониторинга была проведена с 18 по 21 июня 2020 г. главным образом среди аудитории социальной сети Facebook и с помощью рассылки с приглашением к участию в опросе по электронным адресам респондентов первых четырех волн. Общий объем выборки пятой волны составил 2 153 анкеты. Большинство участников опроса являются жителями РФ и проживают в региональном центре или других городах региона (93%), имеют незаконченное высшее или высшее образование (71%), отмечают в составе домохозяйства двух и более членов семьи старше 18 лет (73%). Более половины опрошенных составляют работающие граждане (58%), чуть более трети являются гражданами пенсионного возраста (33%), и 8% временно не работают или находятся в поиске работы.