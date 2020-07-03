Эксперты: МСП в кризис старались сохранить персонал, высокой ротации кадров не ожидается

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Малый и средний бизнес в условиях пандемии коронавируса старался сохранить сотрудников, значительной ротации кадров после выхода из ограничений не ожидается. Об этом заявили опрошенные ТАСС эксперты, а предприниматели рассказали о том, почему некоторые сотрудники решались уходить в кризисное время.

Влияние пандемии на рынок труда

Кризисная ситуация, вызванная введением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сильнее всего сказалась на кадровом составе малого бизнеса, говорят опрошенные ТАСС эксперты. Однако усилия руководителей были направлены не только на спасение своих предприятий, но и на сохранение персонала, что поддерживалось и государственными мерами - льготными кредитами на выплату зарплат и сокращением страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Согласно их оценке, предпосылок для повышения ротации кадров сейчас нет.

Операционный директор международной кадровой компании Ancor Алексей Миронов считает, что в этот кризис компании работали над сохранением персонала больше, чем в предыдущие. Он отметил, что влияние пандемии на рынок труда в пострадавших отраслях было огромным. Компании, в первую очередь малый и средний бизнес, были вынуждены сокращать людей или отправлять их в неоплачиваемые отпуска. "Но в этот кризис мы заметили, что hr-составляющая была гораздо сильнее, чем в предыдущие. Многие компании старались до последнего не сокращать сотрудников. Между тем раньше они начинали резать расходы на сотрудников в первую очередь", - пояснил он ТАСС.

Миронов прогнозирует, что в краткосрочной перспективе у работодателей появится больший выбор кандидатов, больше будет вариативности в условиях труда и зарплаты. Сотрудники будут осторожны в смене работы. У них станет меньше возможностей трудоустройства, понадобится больше гибкости при поиске работы. Такое положение дел, считает он, может продлиться до конца года, если не будет второй волны коронавируса. По его словам, соискателям сейчас целесообразно "снизить ожидания", держаться за свои места и не заниматься активными поисками, а тем, кто не имеет работы, предпринимать больше усилий для поиска. Не просто откликаться на открытые вакансии, а искать контакты в кадровых подразделениях интересующих компаний и обращаться туда напрямую.

Управляющий директор кадровой компании Unity Феликс Кугел дает аналогичную оценку кадровым процессам в бизнесе. Он говорит, что финансовые затраты на персонал компании старались оптимизировать за счет сокращения рабочего времени. "Во время пандемии работодатели старались сохранить коллектив в полном составе", - отметил он в комментарии ТАСС, добавив, что на это повлияли и меры правительства. Сокращение персонала стало "невыгодными и невозможным" для работодателей, отметил Кугел.

В то время как некоторые крупные предприятия из пострадавших отраслей договаривались о временном переходе сотрудников в стабильно растущие сферы бизнеса, малый и средний бизнес сохранял сотрудников.

"Сейчас и работодатели, и сотрудники занимают выжидательную позицию. Из-за нестабильной экономической ситуации ни бизнес, ни соискатели не могут принять важные решения: одни о дальнейшем развитии компаний, другие - о последующих карьерных шагах. В большинстве своем сотрудники отдают предпочтение текущим рабочим местам, считая переход рискованным решением. На данный момент предпосылок, говорящих о том, что в ближайшее время ротация увеличится, нет", - сказал он ТАСС, добавив, что в последние месяцы ротация персонала, под которой понимается обновление штата, наблюдалась только из-за активного роста сфер онлайн-ретейла и логистики, где продолжался подбор персонала. По словам Кугела, в некоторых сферах работодатели готовы перекупать сотрудников, но в целом он также считает, что сейчас рынок труда стал рынком работодателя. В ближайшие месяцы кратного роста числа вакансий не ожидается, особенно в пострадавших отраслях.

Бизнес готов ждать своих сотрудников

В одной из пострадавших отраслей - ресторанном бизнесе - часть персонала в период действия ограничительных мер решила покинуть эту сферу бизнеса вообще. Об этом заявил ТАСС общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

"Сотрудники в ресторанах работают на потоке гостей. Это в первую очередь чаевые. Они привыкли к ежедневным деньгам. И некоторые сотрудники за это время выбрали другие сферы деятельности, начали пробовать себя в разных направлениях. Когда ресторанный бизнес восстановил свою работу, они отказались возвращаться. Либо они прижились в другой сфере, либо боятся возвращаться в рестораны из-за риска второй волны коронавируса", - сказал он.

Определенное число сотрудников этой сферы из стран СНГ во время пандемии вернулось к себе на родину, а сейчас у них возникли сложности с возвращением. Таких, по оценке Миронова, 7-8%.

О подобной ситуации рассказала ТАСС владелица отеля "Сказка" Валентина Константинова. В условиях пандемии они планировали принимать врачей, которые работали в госпиталях, где лечат COVID-19. Двое ее сотрудников решили оставить работу в пандемию из-за боязни поставить жизнь близких под угрозу заражения, а также поддержать их в кризисный период. "Еще двое из [семи] наших сотрудников, когда в начале марта появилось подозрение, что могут закрыть границы, решили поехать к семьям в страны СНГ. Сейчас они ждут открытия границ. Один уже едет, а второй человек с Украины, поэтому ждем", - говорит она.

Александр Пашков, заместитель председателя подмосковного отделения Партии роста и учредитель сети салонов красоты "Свифт" рассказал, что в индустрии красоты возникла другая проблема. Часть сотрудников решила не возвращаться, потому что они работают в частном порядке. "Основная проблема в том, что мастера за два месяца научились работать на дому, часть просто не вышла на работу после снятия ограничений, а некоторые отказываются выходить в дополнительные дни", - пояснил он ТАСС, подчеркнув, что такая занятость осложняет восстановление индустрии красоты и несет риск для здоровья и безопасности клиентов.

Член генерального совета "Деловой России", вице-президент Ассоциации юристов по ликвидации и банкротству Владимир Кузнецов отметил в комментарии ТАСС, что именно гостиничный и ресторанный бизнес, а также сфера по организации мероприятий вынуждены были чаще сокращать сотрудников. Даже сейчас этим отраслям, считает он, необходимо время, чтобы не только выйти в плюс и стать способными платить зарплаты, но и просто покрыть дефицит бюджета, поэтому не всех можно принять обратно. "Сокращений, конечно, было больше в малом бизнесе. У компаний, несмотря на указ президента, просто не было денег платить зарплаты, в то время как у крупного бизнеса чаще присутствовали финансовые подушки безопасности, субсидии, помощь спонсоров", - резюмировал он.

Ситуация на рынке

В конце июня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных с 1 апреля выросло в 3,5 раза. Однако резкого роста безработицы удалось избежать. Он считает борьбу с безработицей первоочередной задачей правительства, несмотря на уже принятый комплекс решений по поддержке тех, кто потерял работу или находится под угрозой увольнения.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявлял, что по итогам мая уровень безработицы в России составил 6,1%. По его оценке, рынок труда в стране прошел пик пандемии, а стабилизация ситуации ожидается в четвертом квартале 2020 года.