Рыбодобывающие компании Камчатки трудоустроили более 180 безработных жителей края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июля. /ТАСС/. Мера поддержки рыбодобывающих компаний Камчатки, связанная с компенсацией затрат по доставке сезонных рабочих к местам промысла, позволила повысить уровень трудоустройства в крае почти на 5%. Об этом сообщил ТАСС врио руководителя Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края Иван Голованов.

Ежегодно летом на Камчатке уровень безработицы снижается из-за обилия сезонных вакансий на время лососевой путины, и в мае этого года власти региона решили дополнительно поддержать рыбодобывающие компании, которые трудоустраивают граждан из числа стоящих на бирже труда.

"Из-за введенных ограничительных мероприятий по коронавирусу, количество камчатцев, занятых на путине, этим летом больше, чем в предыдущие сезоны, так как приоритет в трудоустройстве отдавался именно местным жителям. В начале пандемии мы разработали меру поддержки рыбопромышленных компаний, которые взяли на работу людей из числа стоящих на бирже труда - им в конце сезона мы компенсируем затраты, связанные с перевозкой сотрудников к местам промысла. Таким образом нам удалось трудоустроить уже более 180 человек, которые ранее числились на бирже как безработные, и повысить уровень трудоустройства в крае почти на 5%", - сказал Голованов.

Он добавил, что всего же на сезонных работах, связанных с рыбообработкой, заняты около 6 тыс. камчатцев, при этом далеко не все из них ранее числились безработными. Многие жители Камчатки, занятые в других сферах экономики, специально берут отпуск летом, чтобы дополнительно заработать во время лососевой путины.