Исследование: средний чек на авиабилеты в РФ в июне снизился в 3,5 раза

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Средний чек на авиабилеты в июне составил около 3,5 тыс. рублей, что в 3,5 раза ниже цен в период до введения ограничений по авиасообщению из-за коронавируса. К таким выводам пришли ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных "Первый ОФД", говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

Маску и перчатки не снимать, по салону не разгуливать.

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"Средний чек на покупку авиабилетов в период с 10 по 22 июня составил 3437 рублей. До введения связанных с коронавирусом ограничений авиасообщения, в том числе России с другими странами - в феврале - марте - средний чек на покупку авиабилетов составлял 11854 рубля. Таким образом, средний чек на авиабилеты снизился в 3,5 раза", - отмечается в сообщении.

При этом средний чек на покупку ж/д билетов в июне вырос на 3% по сравнению с февралем - мартом и составил около 730 рублей.

Покупка авиабилетов в период с 10 по 22 июня по сравнению со средними значениями февраля - марта снизилась на 17%, покупки билетов на поезда в июне почти вернулись к значениям до введения ограничений (на 2% ниже средних показателей февраля - марта).