Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:15 мск курс доллара находился на отметке 70,38 рубля (-0,24%), а курс евро - на 79,17 рубля (-0,21%).

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи не изменился и на момент открытия находился на отметке 2789,27 пункта, индекс РТС снизился на 0,3%, до 1245,05 пункта.

По данным на 10:20 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,26%, до 2796,13 пункта, РТС - на 0,2%, до 1250,62 пункта.

В то же время стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE опускается на 0,9% - до $42,77 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется на уровне $40,35 за баррель, что на 1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.