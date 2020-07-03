ФАС возбудила дело против P&G из-за различий в стиральных капсулах в России и Евросоюзе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Procter & Gamble из-за различий в качестве стиральных капсул Ariel, продающихся в России и в Евросоюзе. Об этом сообщил заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров, слова которого передает пресс-служба ведомства.

"ФАС России возбудила дело в отношении ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания" по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Выданное ранее службой предупреждение о прекращении таких действий компания не выполнила", - сказал он.

Кашеваров напомнил, что компания импортирует на территорию Российской Федерации стиральные капсулы бренда Ariel, отличающиеся по качественным показателям и условиям использования от продукции, реализуемой в ЕС, без нанесения соответствующей маркировки на продукцию бренда.

В декабре 2019 года ФАС вынесла предупреждения ООО "Линд унд Шпрюнгли (Раша)" (шоколад Lindt), ООО "Проктер энд Гэмбл - Новомосковск", ООО "Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания", ООО "Хенкель Рус" (стиральные порошки и капсулы для стиральных машин) из-за отличий в составе их продукции в РФ и за рубежом. Тогда Кашеваров сообщал, что в случае возбуждения дела, производителям может грозить штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

По словам замглавы ФАС, срок исполнения предупреждений для "Проктер энд Гэмбл - Новомосковск" установлен 9 июля 2020 года, для "Хенкель Рус" - 31 июля 2020 года.

Российское подразделение P&G открылось в 1991 году, и сейчас компания представляет в России более 70 торговых марок, в том числе Gillette, Ariel, Tide, Миф, Fairy, Lenor, Mr Proper и Pampers. Около 60% всей продукции, представленной на российском рынке, выпускается на собственных заводах P&G в Санкт-Петербурге и Новомосковске.