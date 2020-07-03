Акции "Аэрофлота" на открытии торгов Мосбиржи упали почти на 2%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Акции "Аэрофлота" на открытии торгов Московской биржи упали на 1,9% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали отметки 80,1 руб. за бумагу, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

По состоянию на 10:25 мск, акции авиакомпании замедлили снижение до 0,6% и торговались на уровне 81,1 руб. за бумагу.

Котировки "Аэрофлота" снижаются на фоне сообщений о том, что совет директоров компании рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. При этом накануне правительство РФ рекомендовало своим представителям в совете директоров "Аэрофлота" на годовом собрании акционеров компании не поддерживать выплату дивидендов за 2019 год.