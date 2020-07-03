Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня закрылись ростом котировок

ШАНХАЙ, 3 июля. /ТАСС/. Второй день подряд торги на бирже в Шанхае завершаются ростом основного индекса более чем на 2%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на официальном сайте фондовой площадки.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" вырос на 2,01%, до 3152,81 пункта. Сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), вырос на 2,43%. Все сводные индексы, кроме потребительского индекса (минус 0,50%), продемонстрировали позитивную динамику. Сильнее всего выросли акции компаний, включенные в сводные индексы по таким направлениям, как финансы, энергетика и торговля.

Ростом котировок завершились торги и на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" вырос на 1,33%, до 12433,26 пункта. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих площадках индекс CSI300 вырос на 1,93%.

Позитивная динамика на биржах материкового Китая зафиксирована на фоне публикации деловым изданием "Цайсинь" данных по индексу деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая, который в июне вырос на 3,4 пункта, до отметки 58,4, что является максимальным значением с апреля 2010 года. Индекс PMI сферы услуг демонстрирует рост четвертый месяц подряд. Рост котировок эксперты связывают также с оживлением экономики Китая, которая активно восстанавливается после спада из-за пандемии коронавируса нового типа.