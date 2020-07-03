Прием заявок на конкурс "Приморский старт" для бизнесменов Приморья продлен до 14 июля

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в конкурсе "Приморский старт", который направлен на поддержку предпринимателей Приморского края, внедряющих инновационные технологии, продлен до 14 июля, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Дело в том, что некоторые предприятия, которые хотели бы принять участие в конкурсе, не могут это сделать по формальным причинам. Например, кто-то еще не внесен в реестр предприятий МСП. Мы не хотим отказывать потенциальным участникам конкурса и поэтому решили пойти им навстречу - продлили прием заявок еще на две недели", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Приморья Константина Шестакова.

Конкурс "Приморский старт" был организован в этом году впервые в рамках региональной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края", рассчитанной до 2027 года. Грантовый фонд конкурса составляет 20 млн рублей, принять участие в нем могут компании-разработчики, стартап-проекты и все предприниматели, занимающиеся научными исследованиями или внедряющие новые технологии в свой бизнес и производственный процесс.

"Это должны быть компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, состоящие в реестре МСП, работающие на территории края и занимающиеся научной деятельностью", - уточнили в пресс-службе.