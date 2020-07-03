Попова: вновь открывшиеся кафе и рестораны соблюдают меры профилактики коронавируса

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Рестораны и кафе, вновь открывшиеся в России после послабления режима ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции, работают ответственно и соблюдают меры профилактики вируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Диалог" на телеканале " Россия-24".

"Но ресторанный бизнес выходит по-разному. <...> Вы же сами знаете, что это разные сегменты, это разный уровень, в разных субъектах Российской Федерации разное отношение. Где-то еще едят дома и ни за что не пойдут есть куда-то, и привыкли готовить дома. <...> И хочу сказать, что все, что мы видим сегодня - те, кто начинает работать, работают ответственно. Это маски, это санитайзеры, это целый ряд других требований, которые безусловно соблюдаются", - сказала она.

Рекомендации Роспотребнадзора

Попова сообщила, что Роспотребнадзор подготовил около 50 методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции для разных сфер деятельности.

"Сегодня их почти 50 - различных методических рекомендаций. Не жестких требований, а методических рекомендаций, которые меняются и которые сегодня распространены на все уже введенные в действие сферы нашей деятельности", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора также поблагодарила рестораторов и работников общепита за поддержку медиков, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. "Я сегодня хочу <...> сказать огромное спасибо всем, кто в этом участвовал, кто умеет профессионально готовить, кто работает в этой сфере, и кто в такое тяжелое время оказался рядом, не сложил руки, не стал уповать на что-то другое и начал помогать людям, которым в самом деле в этот момент было тяжелее всех", - сказала она.

Попова отметила, что те заведения, которые уже вернулись к своей деятельности, работают ответственно, соблюдая все предписанные в условиях пандемии нормы безопасности.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 661 165 случаев заражения, выздоровели 428 978 человек, умерли 9 683. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.