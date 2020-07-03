Комитет Думы поддержал поправки к законопроекту о ликвидации разливов нефти во II чтении

МОСКВА, 3 июля /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды на заседании в пятницу рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который в том числе обязывает компании, занимающиеся добычей нефти на суше, иметь механизм финансового обеспечения для ликвидации нештатных ситуаций.

Речь идет о законопроекте об обязанности компаний, чья работа связана с нефтепродуктами, формировать планы на случай чрезвычайного происшествия, подобного аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, а также иметь достаточное финансовое обеспечение для ликвидации аварий.

Во вторник кабмин предложил ряд поправок в текст законопроекта ко второму чтению, согласно которым компании, работающие с нефтепродуктами, обязаны до 1 января 2024 года разработать и утвердить план предупреждения и ликвидации разливов нефти. Документ утверждается при наличии заключения о готовности эксплуатирующей организации к ликвидации последствий разливов нефтепродуктов, вынесенного по результатам комплексных учений, а также по согласованию с Росприроднадзором.

Законопроект также обязывает компании-нефтедобытчики иметь финансовое обеспечение для осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и указывает конкретные механизмы такого финансового обеспечения. Это может быть банковская гарантия, договор страхования, документ, который подтверждает создание эксплуатирующей организацией или несколькими эксплуатирующими организациями резервного фонда, необходимого для ликвидационных мероприятий, или гарантийное письмо федерального органа исполнительной власти по уплате необходимой денежной суммы. Методика расчета финансового обеспечения проведения ликвидационных мероприятий разрабатывается и утверждается федеральным органом исполнительной власти, определяемым кабмином.

Согласно документу, при возникновении разливов нефти и нефтепродуктов компании обязаны оповещать об этом уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, региональные органы госвласти и органы местного самоуправления на территории, где произошел разлив. Кроме того, компании обязаны обеспечить организацию и проведение работ по локализации и ликвидации разливов силами либо собственных аварийно-спасательных служб, либо привлекаемых на договорной основе. Если устранить последствия не удается, то компании должны обратиться к уполномоченным органам для привлечения дополнительных сил. Кроме того, проект также обязывает компании после ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов проводить рекультивационные и иные восстановительные работы. Им также предстоит возместить в полном объеме вред, причиненный окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан и юрлиц, а также расходы на привлечение дополнительных сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации.