Выпуск бензина в России в июне вырос на треть к маю

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Производство бензина класса А на российских НПЗ в июне выросло до 3,1 млн тонн, что почти на 32% больше, чем в мае. Продажи на внутренний рынок выросли на 38,5% - до 2,8 млн тонн, говорится в сообщении Минэнерго по итогам заседания штаба по мониторингу ситуации с топливом в РФ.

При этом Россия в июне вдвое снизила экспорт бензина - до 0,2 млн тонн. Товарные остатки бензина в стране остаются на уровне 1,4 млн тонн. "Ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток", - сообщают в министерстве.

Производство дизеля в июне сохранилось на уровне мая и составило 5,6 млн тонн. При этом отгрузка топлива к маю выросла на 21% - до 3,1 млн тонн, а экспорт снизился на 22% - до 2,4 млн тонн.