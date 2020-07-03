{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Выпуск бензина в России в июне вырос на треть к маю

Экспорт сократился вдвое

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Производство бензина класса А на российских НПЗ в июне выросло до 3,1 млн тонн, что почти на 32% больше, чем в мае. Продажи на внутренний рынок выросли на 38,5% - до 2,8 млн тонн, говорится в сообщении Минэнерго по итогам заседания штаба по мониторингу ситуации с топливом в РФ.

При этом Россия в июне вдвое снизила экспорт бензина - до 0,2 млн тонн. Товарные остатки бензина в стране остаются на уровне 1,4 млн тонн. "Ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток", - сообщают в министерстве.

Производство дизеля в июне сохранилось на уровне мая и составило 5,6 млн тонн. При этом отгрузка топлива к маю выросла на 21% - до 3,1 млн тонн, а экспорт снизился на 22% - до 2,4 млн тонн.

Теги
Россия
Мишустин поручил Минтруду до 10 сентября представить доклад о ситуации на рынке труда
Премьер-министр поручил губернаторам взять под личный контроль ситуацию на региональных рынках труда
Читать полностью