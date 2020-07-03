МЭР считает, что внедрение маркировки на ряд товаров приведет к росту экспорта IT-услуг

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Внедрение обязательной цифровой маркировки лекарств, обуви и сигарет станет новым этапом обеления секторов экономики, а также приведет к росту экспорта IT-услуг, развитию рынка интеграторов и операторов электронного документооборота. Об этом заявил директор департамента развития секторов экономики Минэкономразвития Александр Киревнин.

"Одним из позитивных эффектов внедрения маркировки станет рост экспорта IT-услуг, развитие рынка интеграторов, операторов электронного документооборота", - отметил Киревнин, слова которого передает пресс-служба.

Минэкономразвития рассматривает введение маркировки как новый этап обеления секторов экономики, повышения их конкурентоспособности. По словам директора департамента, этот механизм устанавливает цивилизованные правила игры на рынке для всех участников.

"Большую роль в разъяснении преимуществ этого механизма и обеспечения адаптации к нему предпринимателей играет проект "Мой бизнес", - отмечают в министерстве.

О маркировке товаров в России

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.