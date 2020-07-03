Премьер Украины заявил об отсутствии долгов перед угольными госпредприятиями

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Украины за полгода направило 3,5 млрд гривен ($128,7 млн) на зарплаты работникам угледобывающих предприятий и на данный момент не имеет долгов перед ними. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в пятницу в парламенте.

"За шесть месяцев на выплаты зарплат и погашение долгов по ним на угледобывающих предприятиях правительство направило 3,5 млрд гривен. Это один из первых периодов, когда государство на сегодняшний момент не имеет задолженности перед "угольщиками", - заверил он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, с целью поддержки таких предприятий "правительство приняло постановление, которым фактически обязало ТЭЦ и ТЭС закупать уголь у украинских шахт".

Несколько дней в центре Киева у здания офиса президента проходит акция протеста работников государственных шахт Львовско-Волынского угольного бассейна и Донбасса. "Под офисом президента продолжается всеукраинская бессрочная акция протеста шахтеров", - написал в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в "Фейсбуке". Сотни горняков группами расположились на земле у здания офиса и стучат касками. Каждая группа обозначила себя табличками с надписью города, откуда они прибыли.

В числе требований шахтеров - запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из России и Белоруссии, увольнение и привлечение к уголовной ответственности главы профильного комитета Верховной рады Андрея Геруса, действия которого, по заявлению Независимого профсоюза горняков Украины, "привели к искусственному кризису в энергетике". Представители профсоюзов горняков на акции также заявили, что считают антинародными ряд законодательных инициатив, в частности законопроекты о труде, о профсоюзах и о фонде социального страхования, которые "нарушают права и свободы украинцев и международные нормы". 1 июля шахтеры попытались установить палатки в месте проведения акции, но вмешались полицейские. Произошла непродолжительная стычка горняков с полицейскими, которые в итоге не позволили установить палаточный городок.