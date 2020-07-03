Кабмин поддержал предложение о возмещении расходов на выплату зарплаты

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало предложение "Единой России" к общенациональному плану восстановления экономики о частичной компенсации работодателям выплаты заработной платы. Об этом в пятницу сообщил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

Речь идет о выделении Роструду 4,2 млрд рублей для поддержки занятости населения. Средства планируется направить в 79 регионов, где работодателям частично возместят расходы на оплату труда работников, находящихся под риском увольнения из-за экономических последствий пандемии коронавируса. В общей сложности выделенные деньги должны частично компенсировать расходы на зарплату почти 81 тыс. человек.

"Мы рассматриваем решение правительства как очень положительное. Оно позволит снизить напряженность на рынке труда. Сейчас очень резко выросло количество официально зарегистрированных безработных. Это связано с увеличением размера пособия по распоряжению президента. Люди охотнее регистрируются, чем раньше, запрос на помощь возрос", - цитирует Исаева пресс-служба единороссов.

По его словам, инициатива была обусловлена результатами опроса в 85 регионах России по ситуации на рынке труда, проведенного по поручению председателя партии Дмитрия Медведева. Порядка 45% респондентов "непозитивно оценили работу служб занятости", отметил единоросс.

Решение проблем в сфере занятости, добавил Исаев, потребует законодательных изменений. "Сейчас мы работаем над поправками в Трудовой кодекс, но в скором времени сможем представить изменения в закон о занятости, направленные на защиту прав и интересов людей. Мы считаем, что индивидуальные предприниматели и самозанятые должны получить право на выплату пособий без формального закрытия организаций, а при фактическом прекращении работы. Так они смогут получить необходимую помощь, а потом продолжить работу. Кроме того, должна быть изменена программа поддержки занятости", - пояснил парламентарий.

Ранее "Единая Россия" направила в кабмин более 300 предложений для общенационального плана действий по восстановлению экономики. Они разбиты по направлениям: экономический рост, инфраструктурное развитие, человеческий капитал, технологическое развитие.